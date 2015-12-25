محافظ دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتهنئة لأقباط بعيد الميلاد

زار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

رافقه خلال الزيارة، اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط واللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وممثلى الأزهر والأوقاف و المجتمع المدنى بدمياط.

وأللقى المحافظ، كلمة هنأ فيها الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا علي روح المحبة والتسامح والتلاحم في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.

واختتم المحافظ كلمته بتحية الشهداء الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم دفاعا عن وطننا الغالى مشيرا إلى العمل البطولى والفدائى الشجاع الذى قدمه ابن محافظة دمياط الشهيد البطل محمد أيمن شويقة.

ورحب الأب هشام بندليمون راعى كنيسة الروم الارثوذكس بالمحافظ ومرافقيه وجميع الأخوة المهنئين بالعيد المجيد وعبر عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد تلاحم الشعب المصري ووقوف ابنائه جنبا إلى جنب وعلي قلب رجل واحد ضد اية إخطار تهدد وطننا العزيز وان هذه أعياد هى أعياد الشعب المصري كله وأشار إلى أنه بالامس كان المولد النبوى الشريف واليوم عيد الميلاد المجيد.

و القى ممثلى الأوقاف والإزهر كلمتهم بهذه المناسبة وقدموا التحية للاخوة الاقباط نيابة عن قياداتهم.

>