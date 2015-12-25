بالصور.. الكنيسة الكاثوليكية بطنطا تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بطنطا، مساء أمس الخميس، بعيد الميلاد المجيد، فى مقرها الكائن بشارع البحر بجوار المبنى الإدارى لجامعة طنطا، وفقًا للتقويم الغربى، حيث تٌعيِد الكنائس الكاثوليكية ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر كل عام.

شارك فى الاحتفالات حشد جماهيرى من الأخوة المسيحيين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وممثلى الأحزاب والقوى الشعبية.

ورفعت مديرية أمن الغربية حالة الطوارئ القصوى لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما أغلقت الشوارع الفرعية المؤدية للكنائس التى يوجد بها احتفالات، وعززت من الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة.

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