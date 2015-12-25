عصام خليل لـ"سامح سيف اليزل": "إحنا مش خطر على مصر"

وجه الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، رسالة للواء سامح سيف اليزل عضو مجلس النواب، قائلاً له: "إحنا مش خطر على مصر "، كما وجه رسالة لرئيس حزب مستقبل وطن محمد بدران قائلاً: "التواضع مطلوب".

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، الحزب سيقدم جدولاً زمنيًا لمناقشة جميع القوانين الصادرة خلال 15 يوماً وفقاً للدستور، مشيراً إلى أن الحزب ينتظر عرض برنامج الحكومة لتقرير مصيرها بالبقاء أو الرحيل.

وأوضح، أن حزب المصريين الأحرار لن يشكل أى كتل أو تحالفات تحت القبة، ويرحب بالتنسيق السياسى، لافتاً إلى أن الحزب كان يطمح فى الحصول على عدد مقاعد أكبر، ويركز جهوده حالياً على المحليات.

وأشار خليل، إلى أن الحزب يبحث حالياً عن النواب الصلح لتولى رئاسة بعض اللجان النوعية داخل البرلمان، موضحاً أن شخص رئيس مجلس النواب سيتضح حينما تصدر قائمة المعينين.