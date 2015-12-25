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مكياج خاص لإخفاء حب الشباب بشكل نهائي

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الخميس 24-12-2015 19:03

إنَّ أهم التقنيات للتخفيف من مظهر حب الشباب على البشرة هو الاكتفاء بوضع طبقة رقيقة جداً من كريم الأساس على الوجه، فالكثير من الفتيات يقمن بزيادة كريم الأساس على البشرة ظناً منهنَّ أنَّ هذا الأمر سيقوم بإخفاء الحبوب، ولكنَّه على العكس فهو يقوم بلفت الانتباه إليها أكثر.
ولإبعاد النظر عن حبوب الوجه، عليكِ وضع طبقة سميكة من ظلال العيون، لذا ركِّزي على ملء بطانة العين بالألوان الجذَّابة، ويفضَّل أن تكون متدرجة مع مزجها بطريقة انسيابيَّة ورقيقة، ولا تنسي الآي لاينر السَّائل الذي يبعد الأنظار عن عيوب البشرة، فيضيف السحر إلى عينيكِ ويجعلها بارزة وجذَّابة.
أمَّا عن أحمر الخدود فهو من أفضل تقنيات إشراقة البشرة، لذا قومي باختيار الألوان البرونزيَّة لإخفاء العيوب قدر الإمكان.

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سيدتي