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خبر في الجول – الزمالك يدرس ضم ستانلي

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خبر في الجول – الزمالك يدرس ضم ستانلي خبر في الجول – الزمالك يدرس ضم ستانلي

يدرس الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا ضم مهاجم وادي دجلة ستانلي أوهاووتشي خلال شهر يناير المقبل.

وكان الزمالك قد ضم رمزي خالد من الاتحاد السكندري رسميا يوم الخميس ليكون هو أول صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة ().

وكما علم FilGoal.com يدرس الزمالك إمكانية ضم ستانلي بعدما قرر في وقت سابق الاستغناء عن فكرة شراء مهاجم أورلاندو بايرتس ثامنساكا جابوزا بسبب أن معدله التهديفي ليس جيدا.

وحال استقرار الجهاز الفني على الموافقة على ضم ستانلي سيتم إرسال فاكس للأخير يوم السبت المقبل للتفاوض معه لضم المهاجم النيجيري.

ويتصدر ستانلي قائمة هدافي الدوري المصري خلال الموسم الجاري برصيد ستة أهداف.

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