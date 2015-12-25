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حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 26/12/2015

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حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 26/12/2015 حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 26/12/2015

على الصعيد المهنى:


>مواليد برج العذراء قادرون على إضاعة أوقاتهم ومجهودهم بسبب أفكارهم غير المنطقية وعلى الرغم من ذلك لا يتعظون إلا بعد فوات الأوان حاول أن تكتب خبرة من الأوقات المهدرة التى مرت بك فأنت يجب أن يكون لديك دراية بقيمة الوقت وأيام العمر التى إذا مرت لن تعود.

برج العذراء على الصعيد العاطفى


>الأجواء العاطفية ليست على ما يرام فقد تعمدت تسديد ضربات موجعة للحبيب أدت إلى فقدانه الثقة فيك، حاول أن تعيد التوازن إلى العلاقة التى شارفت على الانتهاء بسبب أعمال غير مدروسة.
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>برج العذراء على الصعيد الصحى:


>أنت شخص عنيد ولا تستمع إلى تعليمات الطبيب، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد ويجب أن تقوم بالفحوصات الطبية فى أوقاتها حتى تحافظ على صحتك وتحميها.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :


>تتوقع لك الأبراج بعض الأخبار غير السعيدة فى الفترة المقبلة، تحمل ذلك ولا تتعجل الأمور ففى الطريق الفرج وكن على يقين أنك من تسببت فى كل ذلك.
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مصر 365

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