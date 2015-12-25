برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 25/12/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>استقرار كبير سيشهده أبناء هذا البرج على مستوى الحياة العملية، فمزيد من التقدمات سيرافقك فى كل خطوات حياتك وستشعر أنك على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلمك الأكبر.>الحب سيكون أكثر الأشياء التى ستعاونك على مزيد من النجاح والتقدمات على مستوى باقية مجالات حياتك، لذلك حاول أن تحافظ عليه وتطوره على قدر المستطاع.>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة المقبلة خاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرًا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.