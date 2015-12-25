برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 25/12/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:
على الصعيد المهني:
>استقرار كبير سيشهده أبناء هذا البرج على مستوى الحياة العملية، فمزيد من التقدمات سيرافقك فى كل خطوات حياتك وستشعر أنك على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلمك الأكبر.
على الصعيد العاطفي:
>الحب سيكون أكثر الأشياء التى ستعاونك على مزيد من النجاح والتقدمات على مستوى باقية مجالات حياتك، لذلك حاول أن تحافظ عليه وتطوره على قدر المستطاع.
على الصعيد الصحي:
>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة المقبلة خاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرًا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.
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