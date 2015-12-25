حظك اليوم برج الدلو اليوم السبت 26/12/2015

حظك اليوم لبرج الدلو :

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:



>على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>هذا اليوم ستتعرض لمجموعة من المشاكل التى قد تجعلك تشعر بأن حياتك قد توقفت عند هذا الحد وأنك لن تجد مستقبلك فى مكان عملك، لذلك لا تتردد أن تأخذ خطوة فى الانفصال عن عملك والبدء من جديد.>بعض التخبطات ستواجه علاقتك العاطفية على الرغم من الاستقرار النفسى الكبير الذى شاهدته فى الفترة الأخيرة، لكن لا تعطى لها ظهرك لأنها مجرد مشاكل سطحية ستزول سريعًا.>استقرار نسبى فى حالتك الصحية فلا جديد بها وربما نشعر ببعض التأخر لكنه حالة غير مستمرة ولا يوجد لها أى حالة مرضية حقيقية.>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.