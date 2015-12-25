حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 26/12/2015

على الصعيد المهني:

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>حاول أن تحل المشاكل بينك وبين زملائك فى العمل، حيث إنك تجر نفسك لمشاكل غير ضرورية لأنك تهتم بأمور ثانوية ليس لها دلالة مهمة وهناك أمور يجب أن تهتم بها بشكل أكبر مثل: الدقة والنظام فى العمل، وابتعد عن الفوضى والسلبية والأسلوب الرجعى فى العمل حتى تصل لأهدافك التى ترغب فى تحقيقها.>حاول أن تكون أكثر تفهمًا لشريك حياتك بأن تغير من نفسك ولا تتوقع من الآخرين أن يوفروا راحتك وكل ما ترغب فيه، فهناك أشياء تأتى عكس رغباتنا وتذكر أنك مهندس حياتك ومن تضع الخطط والبيانات فيها.>تعيش تجربة مربكة بسبب إصابة أحد أفراد عائلتك بوعكة صحية، حاول أن تكون أكثر قوة وصلابة وتواجه هذا الموقف بجرأة وشجاعة وتقف إلى جوار عائلتك.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه بقوة وتحارب بشراسة وجرأة وعزيمة لتحقق أحلامك خاصة أن الفرصة متاحة أمامك، فحاول أن تتغلب على الصعاب التى تواجهك لتحقيق هذا الأمر.