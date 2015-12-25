معسكرات «أقدر» للخدمة الوطنية تنطلق الأحد

تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات مبادرة معسكرات «أقدر» للخدمة الوطنية، في نسختها الأولى، التي تأتي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، والقوات المسلحة، وبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وفي هذا الصدد نظمت وزارة التربية والتعليم لقاءً تعريفياً للطلبة المستهدفين في معسكرات برنامـــج «أقدر» التي ستستمر لمدة 5 أيـــام، في مسرح قاعة كليات التقنية العليــــا للبنات في الشارقة، وتهدف هـــذه المبادرة إلى تعزيز شعور الافتخار بالوطن واكتساب بعض المهـــارات والنشاطات العسكرية المختارة ضمـــن بيئة تعليمية وأجواء تتسم بالمرح.

واستعرض العقيد الدكتور ابراهيم الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، خلال اللقاء أهمية هذه المبادرة، وأهدافها، وأجاب المختصون في وزارة التربية عن تساؤلات الطلبة، وأوضحوا لهم الاجراءات والتعليمات الخاصة في الانضمام لهذه المعسكرات.

ويستهدف المشروع، الطلبة في الصفين الحادي عشر والثاني عشر ومن مختلف أنحاء الدولة، وتعد هذه المعسكرات مشروعاً نوعياً يعمل على تطوير الصفات القيادية في الطلبة عبر مجموعة من المهارات المكتسبة بفعل الممارسات اليومية أثناء فترة الانخراط في المعسكرات.

وتم إعداد المعسكرات وفق مواصفات عالية تضمن خروجها في الصورة المطلوبة من خلال الدعم والإسناد من قبل العاملين في البرنامج، والقوات المسلحة، حيث سيتم إعداد وتطوير برنامج للياقة البدنية للطلبة الذين يحتاجون إلى ذلك بهدف تحقيق مستوى عال من اللياقة لديهم، وإكسابهم الصفات القيادية والمهارية، لتحفيزهم لاحقاً للانضمام إلى الخدمة الوطنية.

قيم الولاء

ويسهم المعسكر في تحفيز وبث روح الحماسة في نفوس الطلبة ويغرس في نفوسهم قيم الولاء والانتماء للوطن، وتعميق الروح الوطنية في وجدانهم، وتشجيعهم على الالتقاء والتعرف إلى الأصدقاء الجدد، وزيادة وعيهم بثقافتهم وتاريخهم، وتوفير بيئة تعليمية عبر إتاحة الفرصة أمامهم لخوض غمار تجربة الحياة في معسكر مستقل، وهو بالتالي ما يسهم في تطوير قدراتهم على تحمل المسؤولية وتحقيق الاستقلالية.

ويضمن المعسكر إتاحة الفرصة لأولياء الأمور الطلبة لمراقبة أبنائهم وهم يشاركون في الأنشطة الرياضية والعسكرية ضمن بيئة آمنــة، وبالتــالي تعزيز ثقتهم بأنفسهم ودعمهم ومساندتهم، وتعريفهم وإطلاعهم على أنشطة المغامرات خارج القاعات الصفية، وتوليد طاقة إيجابية كامنة لديهم والمساهمة في تعزيز معاني الفخر بالوطن عبر مجموعة من الزيارات والمحاضرات الثقافية والتاريخية.