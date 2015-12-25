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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 25/12/2015

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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 25/12/2015 برج الأسد حظك اليوم الجمعة 25/12/2015

برج الأسد :


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على الصعيد المهني:


>تعيش هذه الأيام تقدماً كبيراً على المستوى المهنى بسبب مجهوداتك العظيمة خلال الفترة الماضية، وهو ما يمكنك من حصد منصب كبير أو مكافأة مالية جيدة من رئيسك فى العمل، وهو ما يثير مشاكل الغيرة من زملائك ولكن يجب أن تكون قوياً وتواجه هذه الأمور بقوة وجرأة.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:


>فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع مع شريك حياتك، بسبب موقفك الداعم له وحبك وتفانيك فى إظهار مشاعر الحب والود بينك وبين شريك حياتك.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>إذا استمررت فى أسلوبك فى عدم الحفاظ على صحتك فسوف ينعكس الأمر بالسلب على صحتك وعلى حالتك البدنية والصحية وكذلك حالتك النفسية، لذا حاول الحفاظ على نفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>يرى علماء الفلك والأبراج أن جهودك المهنية تبدأ فى حصد المال والمناصب خلال المرحلة الحالية، وذلك لأن لكل مجتهد نصيب ولأنك كنت تعمل منذ فترة طويلة على الوصول لهدف معين فى مجال العمل وبالفعل استطعت أن تحققه.
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مصر 365

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