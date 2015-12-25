حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 25/12/2015

برج الميزان على الصعيد المهنى:

>أصحاب برج الميزان لديهم طريقة للنجاح فى أعمالهم تتمثل فى الإصرار على الوصول إلى الخطوة التى يريدونها لا يكلون ولا يملون من المثابرة على النجاح، لكنهم لا يفضلون الإدارة، ولكن يفضلون النجاح الفردى، يجدون أنفسهم فى تحقيق الأحلام القريبة ولا يملون للخطط البعيدة برج الميزان على الصعيد العاطفي:

>تعرضت لكثير من الصدمات فى الفترة السابقة، ما جعلك تبعد عن أجواء الحب والارتباط ولكن الحقيقة أن هذا ليس صحيحًا، فالحب يقف على بابك عليك فتحه حتى تجد الشخص المناسب وأصبح لديك خبرة الآن فى حل المشاكل. برج الميزان على الصعيد الصحى:

>لديك مشكلة صحية قديمة لم تعالجها بالشكل المطلوب، عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك حتى تتلافى المشاكل الصحية التى تعرضت لها سابقًا وتتعافى سريعًا توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>كثير من المشاريع والأحلام فى طريقها أن تتحقق، لا تتعجل فكل شىء موعد كثير من الأخبار السارة فى الطريق لديك وهناك مشروع على المستوى العملى سوف تحصد نجاحه قريبًا.

شبكةعيونالإخبارية

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