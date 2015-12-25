وليد بن درويش: الدراما التلفزيونية تنقل صورة خاطئة عن المفتشين

أكد وليد عيسى بن درويش مدير إدارة مراكز آل مكتوم الجوية بإدارة عمليات المسافرين أن الدراما التلفزيونية نقلت صورة غير واقعية لمفتشي الجمارك، منها قيام المفتش بتذوق بودرة المخدرات للتأكد منها، وهو أمر بعيد تماما عن الصحة لأنه لا يسمح للمفتش بتذوق المضبوطات مهما كانت كما ان كمية المخدرات التي يتم تذوقها تكون قاتلة في كل الاحوال، وأن المفتش ليس بخبير بطعم جميع أنواع المخدرات، كذلك روجت الأفلام والمسلسلات العربية طرق إخفاء بعض الممنوعات في ورق الألمونيوم او الكربون او رش مادة معينة لإخفائها او عمل جيوب سرية في الحقائب وأن جميعها من خيال المؤلف ولا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن الاجهزة التقنية المعتمدة في دبي يمكنها كشف أي ممنوعات وأي وسيلة إخفاء بالإضافة الى خبرة المفتشين الكبيرة.

وقال بن درويش إن كافة أنواع الطيور والدواجن ممنوع جلبها الى الدولة، لافتا إلى أن هذه الاشياء تنقل الامراض وأن الهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وأنه يتم تسليم كافة المضبوطات إلى الجهات المعينة حسب الاختصاص.

وكشف بن درويش الى انه من اهم التعليمات التي يعرفها المفتشون ضرورة الابتعاد في حالة رؤية اي من الاقارب او الاصدقاء والمعارف، وذلك لضمان الحيادية او عدم المحاباة لأحد مهما كان، مشيرا الى ان نسبة رضا الجمهور عن إجراءات جمارك دبي في المطار بلغت 97%.

معايير

يتمتع موظفو إدارة عمليات المسافرين بأعلى معايير المهنية والتدريب في مجال التفتيش الجمركي عالميا، كما انهم يتلقون ويلتحقون بدورات تدريبية مستمرة، ويلقي المفتش ورش عمل بعد اكتسابه خبرة تؤهله لأن يكون مدربا او محاضرا، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات العملية التي يتمتع بها.

ويتحلى المفتشون في جمارك دبي بروح التفاني من أجل إسعاد القادمين إلى دبي وإظهار المهنية في تعاملهم مع المسافرين لأنهم يعملون على بوابة العبور إلى رخاء دبي.