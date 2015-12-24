حبس المتهم بقتل صاحب مصنع نسيج داخل شقة بالمحلة 4 أيام

قرر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وماجد يحيى وكيل نيابة المركز تحت إشراف المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية حبس "مايكل.م.ع.ر" المتهم بقتل "عاصم.ب" صاحب مصنع نسيج بقرية محلة أبو على دائرة المركز داخل شقة المتهم بمنشية مبارك دائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن شاهده برفقة شقيقته داخل الشقة كما قررت النيابة صرف والدة المتهم وشقيقته من سراياها.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز شرطة المحلة، بضبط المتهمين بقتل المجنى عليه "عاصم.إ.ب" صاحب مصنع نسيج بقرية محلة أبو على دائرة المركز.

وكشفت تحريات فريق البحث برئاسة العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة، والرائد محمد عيسوى رئيس مباحث مركز المحلة، والنقيب أحمد دبيس معاون مباحث المركز، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، وجود علاقة عمل وشراكة فى تسويق العقارات بين القتيل وسيدة تدعى "منى.ح.ع" وتمكن من خلالها فى الارتباط بعلاقة عاطفية بنجلتها "مريم.م.ع.ر" وظل يتردد عليها داخل شقتها ويوم الواقعة رافقها داخل شقتها وحضر شقيقها "مايكل" بشكل مفاجئ وفتحت له شقيقته باب الشقة وظهرت عليها علامات الارتباك مما أثار الشك فى نفس شقيقها وظل يبحث فى غرف الشقة واكتشف اختباء القتيل فى المطبخ فأحضر المتهم سكينا وسدد له طعنة فى الرقبة ولقى مصرعه فى الحال وفر المتهم ووالدته وشقيقته هاربين.

وبتضييق الخناق عليهم تم ضبط المتهم بميدان رمسيس بالقاهرة ووالدته بمدينة بلقاس وشقيقته بمدينة ميت غمر تحرر محضر بالواقعة وباشر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة وماجد يحى وكيل نيابة المركز التحقيقات فى الواقعة تحت إشراف المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية وقررا حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرف والدته وشقيقته من سراى النيابة.



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المتهم