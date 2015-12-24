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مطار القاهرة : 54%‏ زيادة في إيرادات الشركة أثناء تولي “جنينة”

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مطار القاهرة : 54%‏ زيادة في إيرادات الشركة أثناء تولي “جنينة” مطار القاهرة : 54%‏ زيادة في إيرادات الشركة أثناء تولي “جنينة”

للواء طيار أحمد جنينة – أرشيفية

وجهت شركة ميناء القاهرة الجوية الشكر للواء طيار أحمد جنينة، على ما حققه خلال فترة توليه لرئاسة الشركة حتى تاريخه، حيث حقق إجمالي إيرادات 2 مليار و632 مليون جنيه بصافي ربح قبل الضرائب 656.6 مليون جنيه وبعد الضرائب 433 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي.

كما كان إجمالي لإيرادات 2 مليار و61 مليون جنيه بصافي ربح قبل الضريبة 407 ملايين جنيه وبعد الضريبة 281 مليون جنية بزيادة تقدر بـ 54 % عن العام الماضي، وذلك من خلال تعظيم إيرادات الشركة من الأنشطة التجارية وخدمات الركاب وهبوط وانتظار الطائرات، وجهوده في استرجاع أموال الشركة المنهوبة من قبل بعض رجال الأعمال.

كما أنه منذ توليه المنصب لم يدخر جهدًا في تلبية احتياجات العاملين ومساندتهم في أزماتهم، حيث كان على اتصال دائم ومباشر بجميع العاملين، فاتحًا بابه للجميع .

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