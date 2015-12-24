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صحيفة إسرائيلية: تركيا تطالب تل أبيب بإشراف أنقرة على قطاع غزة

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صحيفة إسرائيلية: تركيا تطالب تل أبيب بإشراف أنقرة على قطاع غزة صحيفة إسرائيلية: تركيا تطالب تل أبيب بإشراف أنقرة على قطاع غزة
كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لصحيفة "يسرائيل هيوم" القريبة من الإسرائيلية، أن تركيا اشترطت لتطبيع العلاقات من جديد مع إسرائيل أن تشارك فى إدارة قطاع غزة الذى تحكمه حركة حماس.

وأضافت الصحيفة، أن تركيا طالبت بذلك أيضاً عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة فى عام 2014، فكان رد إسرائيل عن طريق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو هو رفض وساطة تركيا لإنهاء الحرب وقبول الوساطة المصرية لحل الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفضت إشراف تركيا على القطاع وإنهاء الحصار الإسرائيلى على غزة إلا بعد طرد عناصر حماس من الأراضى التركية.

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مصر 365

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