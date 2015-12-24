مصطفى بكرى لهشام جنينة: "اتقِ الله فى البلد.. وهنستدعيك فى البرلمان"

عَلَّقَ الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، على تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد فى عام 2015 بلغ 600 مليار جنيه.

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد": "اتقوا الله فى البلد وفى مصر، ولما تقدم لو سمحت قدم بأدلة، وبعدين ده ميعاده يا أستاذ فى البرلمان، زى ما كان بيعمل المستشار جودت الملط، كل سنة بييجى يعرض تقارير الجهاز المركزى، ونناقشه، إنما حضرتك دلوقتى جاى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى والصحف والفضائيات، يا أخى حرام عليك والله، ده يعنى لو إحنا عايمين على بركة فساد، 600 مليار إزاى؟، إحنا هنستدعيك فى البرلمان ونجيبك ونقول لك قل لنا كلفة الفساد إزاى وابقى اشرح لنا بالتفصيل".

وتابع بكرى: "كلنا ضد الفساد، ولا تستر عليه، لكن المستشار هشام جنينة قال إن الرئاسة سمحت بمراقبة وحصر المصروفات الرئاسية، واعترف بأنه تم رصد المصروفات حتى عهد مرسى، ما سر اختيار هذه الأيام التى تسبق ذكرى 25 يناير لكى تحدثنا عن تكلفة الفساد فى عام يحكم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يأخذ موقف حاد وجذرى من قضايا الفساد؟".

وقال مصطفى بكرى: "إذا كان المستشار هشام جنينة ذكر هذا الرقم، فلماذا لم يذكر مصروفات الرئاسة فى عهد مرسى؟" موجهًا سؤاله لجنينة: "تقاريرك اللى أنت طلعتها قبل كده واتهمت القضاة والشرطة فيها، الهدف منها هو التشكيك؟، طيب قل لنا قضية النائب بتاعك اللى أخد رشوة قبل كده شكلها إيه، ولا أنت بتدير الجهاز إزاى؟".