بالصور.الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد المجيد فى الإسكندرية

احتفلت طائفة الأقباط الكاثوليك فى الإسكندرية بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس قداس العيد القمص انطونيوس غطاس وكيل الكنيسة ، وذلك مساء الخميس بالكاتدرائية فى وسط الإسكندرية.

وشهدت كنائس الأقباط الكاثوليك، توافد العشرات احتفالا بالعيد وسط حراسة أمنية مشددة.

يذكر أن الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد فى 25 ديسمبر، فيما يحتفل الأقباط الأرثوذكس بالعيد فى 7 يناير، بسبب الاختلاف الذى وقع بعد الأخذ بالتقويم الغريغورى المتبع فى أغلب دول العالم، حيث نشأ فرق في التوقيت بين 25 ديسمبر اليوليانى الشرقى و25 ديسمبر الغريغورى الغربى، وتزايد الفرق بمرور القرون، حتى أصبح ثلاثة عشر يومًا.



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