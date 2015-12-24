تشجيع استخدام النقل غير الآلى "المشى والدراجات" فى ندوة بجامعة المنوفية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، ندوة تثقيفية للتوعية بضرورة استخدام النقل غير الآلى " المشى والدراجات " وأهميتها فى الحفاظ على البيئة.

بحضور الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أشرف هاشم وكيل كلية الإقتصاد المنزلى للتعليم والطلاب ومنسق المشروع والدكتور محمد طاحون مدير المشروع بالمنوفية والدكتور على حزين رئيس الفريق الإستشارى للمشروع والدكتور محمد بيومى ممثل البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وممثلى الجمعيات الأهلية بالمحافظة .

من جانبة أكد رئيس الجامعة عل أهمية النقل غير الآلى فى الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الأمراض والتلوث بكافة أشكاله وصوره وأنواعه، مضيفا أن السياسة الحكيمة وراء هذا المشروع حيث بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعتبار أن البيئة خط أحمر لا يجوز تلويثها وهذا ماتم تأكيده فى كلمته أمام الأمم المتحدة فى مؤتمر التغيرات المناخية وتأثيرها على كافة أنحاء الكرة الأرضية.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن قرمان أن إهتمام الجامعة بمثل هذه المشروعات ليس من فراغ فالجامعة لها باع كبير فى مكافحة التلوث وخدمة المجتمع المحيط وخلق بيئة نظيفة صالحة للعمل وطالب بضرورة تفعيل القوانين وتجريم كل من يتعدى البيئة بإحداث أى تلوث أو تغير فى شكل وصورة البيئة مما قد يؤدى الى انتشار الأمراض وغيرها من نتائج تلوث البيئة .

وأشار الدكتور عادل مبارك الى ان الجامعة سوف تبذل قصارى جهدها فى التأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة من خلال عقد الندوات التوعوية والتثقيفية طوال العام الجامعى كبرنامج رئيسى من شأنه الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية مضيفا ان الجامعة سوف تسعى بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى من خلال بنك ناصر الإجتماعى الى تقديم الدعم لطلاب الجامعة من المقدمين على شراء الدراجات .

وأضاف مدير المشروع أنه سوف يساعد بشكل كبير فى حل مشكلات الطاقة والزحام ومشكلات المرور التى لا حصر لها فى الآونة الاخيرة لما تقوم به الدراجات من سيولة مرورية كما يقوم المشروع بتوفير كافة سبل الصيانة الخاصة بهذه الدراجات من خلال توفير ورش الصيانة.