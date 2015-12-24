بالصور.. محافظ المنوفية يشهد احتفالات يوم العلم بنقابة المهندسين

شهد الدكتور هشام عبد الباسط، مساء اليوم، احتفال نقابة المهندسين بالمنوفية، بيوم العلم بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور مفيد شهاب وزيرالتعليم العالى الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق واللواء حسن حميدة.

وتضمن الاحتفال وضع حجر أساس تطوير وتوسعة مبنى النقابة وافتتاح معرض الفن التشكيلى وعدد من الفقرات الفنية التى قدمتها فرقة الموسيقى العربية بالمنوفية، وتكريم أبناء النقابة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

وفى كلمته قال شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية، إن المهندسين هم قاطرة التنمية فى شتى المجالات كما استعرض إنجازات مجلس النقابة خلال العام والنصف الماضى، وما شهدته النقابة من تطور على مستوى مكافحة الدخول إلى مهنة الهندسة من خلال مؤسسات تهدف للربح دون الاهتمام بما تقدمه لطلابها من علم وخبره تواكب متطلبات سوق العمل.

كما استعرض المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إنجازات النقابة العامة لرعاية المهندسين على كافة المستويات، حيث أعلن النبراوى عن وضع حجر أساس أكبر نادى فى محافظة الغربية ومستشفى بمحافظة البحيرة.

وفى نهاية الحفل تبادل نقيب المهندسين ومحافظ المنوفية، تسليم الدروع النقابة كما تسلم درع نقابة المهندسين كل من الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية و الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق والدكتور حسن يونس وزيرالكهرباء الأسبق، واللواء حسن حميدة واللواء فؤاد سعد الدين محافظى المنوفية الأسبقين، والأنبا بنيامين أسقف المنوفية والمستشار محمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف والمستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة وتسلم وكيل مديرية الرى بالمنوفية درع النقابة نائبا عن وزير الرى.

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