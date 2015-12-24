سيد رجب «تاجر مخدرات» مع أبو حفيظة

قدم الفنان القدير سيد رجب مشهدًا كوميديًا مع الإعلامي أكرم حسني الشهير بشخصية “سيد أبو حفيظة”، خلال حلقة اليوم، الخميس من برنامج “أسعد الله مسائكم” الذي يعرض على شاشة MBC مصر، حيث ظهر “رجب” يقوم بدور المعلم صقر، تاجر المخدرات التي أداها في فيلم “ولاد رزق”، حيث يأتي إليه أبو حفيظة ليشتري منه بعض “المكيفات”.

وفي نهاية المشهد التمثيلي، ظهرت أصوات رجال الشرطة وهم يقتحمون المكان، ليُهربه أبو حفيظة إلى ستوديو البرنامج، فيتحدث “رجب” عن مشواره الفني، كما تحدث عن أخر أعماله المسرحية “العشاء الأخير”، التي تم عرضها في باريس بالتزامن مع الأحداث الإرهابية التي حدثت هناك، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يستمر العرض لمدة أسبوع، لكن بعد الأحداث الإرهابية توقف العرض في يومه الخامس، وفي نهاية الحلقة، حطم سيد رجب الرقم القياسي في لعبة “الأسهم” متفوقًا بذلك على كل ضيوف سيد أبو حفيظة.

يذكر أن أخر أعمال الفنان القدير هي مسلسلات “سرايا عابدين” و”حارة اليهود” اللذان تم عرضهما في رمضان الماضي، وفيلم “الليلة الكبيرة” الذي عرض مؤخرًا، كما يشارك “رجب” حاليًا، الفنان محمد رمضان في بطولة فيلمه القادم “جواب اعتقال”، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.