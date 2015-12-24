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أمين شرطة يطلق النار على جيرانه للخلاف على قطعة أرض بالغربية

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أمين شرطة يطلق النار على جيرانه للخلاف على قطعة أرض بالغربية أمين شرطة يطلق النار على جيرانه للخلاف على قطعة أرض بالغربية
أطلق أمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسماعيلية - يقطن بمحافظة الغربية - اليوم الخميس، النار على 2 من جيرانه إثر مشاجرة بينهم على قطعة أرض مساحتها 2 متر بقرية دماط التابعة لمركز قطور فى محافظة الغربية، وأسفرت المشاجرة عن إصابة أمين الشرطة، ووالده، وجيرانه، ونقلوا للمستشفى لتلقى العلاج.

من جانبه، أكد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مشاجرة نشبت بين أمين الشرطة ووالده وبين اثنين من جيرانه للخلاف على قطعة أرض - مساحتها متران فقط - اعتدى كل طرف على الآخر بالضرب، وأطلق أمين الشرطة النار على جيرانه مما أدى لإصابتهما، وأصيب أمين الشرطة ووالده بجروح متفرقة.

وأضاف مدير الأمن، أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج تحت حراسة مشددة والتحفظ على سلاح أمين الشرطة المستخدم فى الواقعة وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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