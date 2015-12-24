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مدير أمن كفرالشيخ: مسجل خطر لقى مصرعه بسبب قفزه من شرفة منزله

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مدير أمن كفرالشيخ: مسجل خطر لقى مصرعه بسبب قفزه من شرفة منزله مدير أمن كفرالشيخ: مسجل خطر لقى مصرعه بسبب قفزه من شرفة منزله
قال اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، لـ "اليوم السابع" أن محمد محمد مرسى الذي لقى مصرعه اليوم الخميس، مطلوب على ذمة قضية سرقة سيارة بالإكراه، وهو مسجل شقى خطر "ب" ومطلوب في ثلاثة أحكام واجبة النفاذ، أحدهما حضورى "تبديد" واثنين غيابى ،وتم اتهامه فى 10 قضايا سرقة بالإكراه وسلاح ومخدرات وتم ضبط شريحة محمول صاحب السيارة المسرقة ورخصه قيادة صاحب السيارة بحوزة المتهم.

وأضاف أن ضباط وحدة مباحث مركز الحامول توجهوا للقبض عليه وتنفيذ الأحكام عليه، وعندما شعر بمجيئهم قفز من البلكونة من الدور الثانى، فسقط على طرانش بالشارع فأصيب بكسر في قاع الجمجمه وكسر في الحوض، وكسر في الضلوع، ونقله ضباط المباحث لمستشفى الحامول المركزى وأثناء نقله للمستشفى لفظ انفاسه الأخيره .

وتحرر محضر بالواقعه وبالعرض على النيابة العامة ، وانتدبت الطبيب الشرعى عقب اتهام أهالى المتوفي لضباط الشرطة بالتعدى عليه وأنهم وراء مصرعه، و أثبت الطبيب الشرعى أن الإصابات جاءت بسبب السقوط من أعلى فأصيب بكسر بالجمجمة وكسر فى الحوض والضلوع.

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مصر 365