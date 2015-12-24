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أسامة كمال يسأل «جنينة» عن سرقة 600 مليار.. ويؤكد رفضه إجراء مداخلة للرد عليه

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أسامة كمال يسأل «جنينة» عن سرقة 600 مليار.. ويؤكد رفضه إجراء مداخلة للرد عليه أسامة كمال يسأل «جنينة» عن سرقة 600 مليار.. ويؤكد رفضه إجراء مداخلة للرد عليه

أسامة كمال

 

كتبت: إنجي لطفي

وجه الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “القاهرة 360″، تسائلًا لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قائلًا: ‘‘لماذا لم توجه سؤالًا إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن سرقة 600 مليار من بلد ميزانيتها أقل من 850 مليار قبل ما تبدأ في الدفاع عن ’’. ورفض جنينة إجراء مداخلة هاتفية للتعقيب على الأمر.

وأضاف كمال حديثه لهشام جنينة قائلًا: ‘‘ لماذا لم تقدم أي بلاغ للنيابة العامة يفيد بسرقة هذا المبلغ من الدولة وأنت تمتلك المستندات التي تدين ذلك’’. وشدد كمال، على أن جنينة رفض الدخول معه في مداخلة هاتفية للتعقيب على الأمر.

وأكد كمال ‘‘ أنه في إصدار التقرير من المستشار هشام جنينة، والذي سيرفعه للرئاسة خلال أسبوع لمعرفة الـ 600 مليار دول ايه بالظبط ويطلع يفسرلنا رئيس الجهاز حقيقة الكلام اللي أطلقه فى أحد المواقع الالكترونية دون رقيب،لأن جنينة يعمل في جهاز خطير يراقب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها؟ ’’، متسائلًا كيف قاضي مثل المستشار جنينة يصدر تصريح “عايم” وكيف  يتكلم كلام في الهواء وعلى الهوا بدون تصريح لذلك.

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