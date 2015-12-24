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أمنة نصير :السيدة عائشة تزوجت الرسول في سن الـ 18 وليس الـ 11 كما يشاع

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أمنة نصير :السيدة عائشة تزوجت الرسول في سن الـ 18 وليس الـ 11 كما يشاع أمنة نصير :السيدة عائشة تزوجت الرسول في سن الـ 18 وليس الـ 11 كما يشاع

الدكتورة آمنة نصير – أرشيفية

 

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة خطبة الأطفال الذين لم تتعد أعمارهم 10 سنوات هى ظاهرة “شاذة وغيرعادية”، مؤكدة أن السيدة عائشة “رضى الله عنها” تزوجت من الرسول الكريم عن عمر من 16 لـ 18 سنة وليس من 9 لـ 11 سنة، وطالبت بعدم الاهتمام بمثل هذه الظواهر الشاذة حتى لا تلقى شهرة وترويج في كل الأوساط.

وأضافت “نصير” خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي جابر القرموطي عبر برنامجه “مانشيت” المذاع على فضائية “أون تي في”، أن هناك عشرات القوانين تحد من مثل هذه الظواهر إلا أنها غير مفعلة، وأنها ستطالب خلال جلسات البرلمان بتفعيل كل القوانين التى تحد من هذه الظواهر الغريبة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات عليها لتزيد من عقوبة مخالفيها.

وتابعت: “يجب على المحامين رفع بعض القضايا ضد هؤلاء الأسر، وإرفاق القضايا بالصور والفيديوهات التي تثبت ذلك، لا يمكن السكوت على مثل هذه الأفعال مرة أخرى”.

وأوضحت نصير، أنه عار على أن ينشر مقاطع لتلك الأفراح في الداخل والخارج، مما يجعل الجميع ينظر إلينا كشعب مجنون، مؤكدة أن هذه الأفراح تعد عملية إجرامية، لأن الزواج له شروطه ومقوماته.

وأشارت نصير إلى أنها ستقوم بعمل استجوابات داخل البرلمان، لمعرفة أسباب السكوت على هذه الئاهرة، ولن تصمت إلا بعد صدور قانون يجرمه.

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أونا

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