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إخلاء عمارة سكنية بالغردقة من السكان بعد نشوب حريق في مخزن

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إخلاء عمارة سكنية بالغردقة من السكان بعد نشوب حريق في مخزن إخلاء عمارة سكنية بالغردقة من السكان بعد نشوب حريق في مخزن

حريق – أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدينة بالغردقة، مساء اليوم، من السيطرة على حريق محدود نشب في عمارة الأوقاف بمنطقة الصفوة، فيما تسبب الحريق في إصابة حالتين بالاختناق من قوات الدفاع المدني، تم نقلهما إلى المستشف فيما تم اخلاء العمارة من السكان خوفا من امتداد الحريق للوحدات السكنية .

تلقت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في مخزن بالدور الأرضي في عمارة الأوقاف بمنطقة الصفوة وتسبب الحريق في حالة ذعر بين سكان العمارة وتم الدفع بسيارتي اطفاء وقامت قوات الامن والحماية المدنية من إخلاء السكان حرصًا على أرواحهم والسيطرة علي الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

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