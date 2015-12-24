أسباب الإصابة بالقولون العصبى.. أهمها الإفراط فى تناول النسكافيه

القولون العصبى

أسباب الإصابة بالقولون العصبى

القولون العصبى أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها كثير من الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، منها سوء الحالة النفسية والتغذية الخاطئة.>تقول دكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن القولون العصبى هو أحد أنواع اضطرابات الجهاز الهضمى نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل اتباع بعض الأنماط الغذائية غير الصحية وكذلك سوء الحالة النفسية وهى أحد أسباب ألم القولون العصبى.>استكملت د. نهى قائلة: " هناك علاقة قوية بين التغذية الخاطئة وبين الإصابة بالقولون العصبى نظرا لأن تناول نوعيات معينة من الأطعمة يسبب زيادة فرص حدوث مشاكل القولون العصبى مثل البقوليات وكذلك الأطعمة المطهية بطرق غير صحية مثل "المسبكات "، وكذلك المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والقهوة سريعة التحضير، والنسكافيه.

تابعت د. نهى قائلة " تساهم الحالة النفسية السيئة للأشخاص فى زيادة فرص حدوث مشاكل القولون العصبى وزيادة حدتها ".

نصائح ضرورية لمرضى القولون العصبى

>لذلك تنصح د. نهى قائلة " يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالقولون العصبى ضرورة تجنب تناول بعض الأطعمة المثيرة لحدوث مشاكل القولون العصبى مثل المسبكات والبقوليات والإفراط فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والقهوة سريعة التحضير، والنسكافيه.