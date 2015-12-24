بالصور رسميا – رمزي خالد ينضم للزمالك لخمس سنوات

وقع رمزي خالد لاعب الاتحاد السكندري على عقود انتقاله للزمالك بشكل رسمي يوم الخميس في حضور رئيس الفريق الأبيض مرتضى منصور.

وحضر اللاعب الذي يشغل مركز الظهير الأيمن للقاهرة يوم الخميس من أجل إنهاء كل الاتفاقات مع مرتضى منصور لإتمام انتقاله للزمالك.

وكان من المفترض أن يوقع اللاعب على عقد لمدة أربع سنوات ونصف، ولكن بعد الاجتماع بينه وبين رئيس الزمالك تم الاتفاق على خمس سنوات.

وكان الاتحاد السكندري قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن الصفقة ستكلف الزمالك أربعة ملايين جنيه.

لكن دخلت إعارة يوسف أوباما لمدة موسم في الصفقة مما قلّص المبلغ المدفوع من الزمالك لشراء رمزي خالد.

وحضر جلسة توقيع التعاقد وكلاء اللاعب محمد شيحة، محمد محروس، وبلال نظير.

وبذلك يكون رمزي خالد هو أوصل صفقات الزمالك الشتوية التي يبرمها بشكل رسمي.

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