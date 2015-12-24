2015 في الجول - مدرب الداخلية يختار أفضل لاعب في مصر

مع نهاية عام 2015، من يستحق أن يحمل لقب "أفضل لاعب في مصر" خلال هذا العام، FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية عن الأحق بأن يكون على القمة.

يقدم FilGoal.com لكم استفتاء جديدا عن أفضل لاعب في مصر من خلال وجهة نظر نجوم الكرة المصرية، واليوم جاء الدور على علاء عبد العال المدير الفني للداخلية.

ولكن قبل أن نعرف إجابة علاء عبد العال، تستطيع أن تشارك في اختيار أفضل 11 لاعبا في مصر خلال عام 2015 في لعبة تفاعلية. ( من هنا )

وقال علاء عبد العال لـFilGoal.com: "أفضل لاعب في مصر بلا شك هو أيمن حفني في عام 2015.. مستوى ثابت ومؤثر لدرجة كبيرة مع الزمالك".

2015 في الجول - خالد بيومي يختار أفضل لاعب في مصر