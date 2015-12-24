2015 في الجول – محمد أبو العلا يختار أفضل لاعب في مصر

مع نهاية عام 2015، من يستحق أن يحمل لقب "أفضل لاعب في مصر" خلال هذا العام، FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية عن الأحق بأن يكون على القمة.

يقدم FilGoal.com لكم استفتاء جديدا عن أفضل لاعب في مصر من خلال وجهة نظر نجوم الكرة المصرية، واليوم جاء الدور على لاعب الزمالك السابق محمد أبو العلا.

ولكن قبل أن نعرف إجابة أبو العلا، تستطيع أن تشارك في اختيار أفضل 11 لاعبا في مصر خلال عام 2015 في لعبة تفاعلية. ( من هنا )

وتحدث أبو العلا لـFilGoal.com قائلا:"سأختار بالتأكيد عمر جابر".

وكان عمر جابر عاملا أساسيا في تتويج الزمالك بالثنائية المحلية الموسم الماضي، بالإضافة

لبلوغه نصف نهائي الكونفدرالية.

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