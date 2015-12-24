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القابضة للمطارات: محمد سعيد رئيسًا لشركة ميناء القاهرة الجوي

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القابضة للمطارات: محمد سعيد رئيسًا لشركة ميناء القاهرة الجوي القابضة للمطارات: محمد سعيد رئيسًا لشركة ميناء القاهرة الجوي

أصدر الدكتور مهندس محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قرارا بتكليف المهندس محمد سعيد محروس للقيام بأعمال رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ولحين العرض على الجمعية العومية، وذلك خلفا للواء طيار أحمد جنينة الذي تم توجيه الشكر له على الجهود التي بذلها أثناء توليه المنصب .

الجدير بالذكر أن محمد سعيد كان يشغل منصب رئيس شركة للطيران للخدمات الأرضية، كما كان يشغل من قبل رئيسا لقطاع المشروعات والمباني بالشركة القابضة لمصر للطيران ومديرا عاما للادارة العامة للتكييف والشبكات بشركة ميناء القاهرة الجوي .

من ناحية اخري اصدر شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف المهندس سامي عبد الرحمن للعمل رئيساً لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية خلفا للمهندس محمد سعيد محروس .

 

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