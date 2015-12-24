مصرع محاميين بعد غرق سيارتهما في ترعة الإبراهيمية ببني سويف‎

لقيى محاميان مصرعهما غرقًا بعد إنقلاب سيارتهما، في مياه ترعة الإبراهيمية، أمام مركز الفشن ببني سويف، وتم نقل جثتيهما لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بتلقيه بلاغًا بإنقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة الإبراهيمية، ووفاة قائدها وأحد مرافقيه.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السيارة رقم33012 ملاكي المنيا، كانت متجهه إلى بني سويف، وبعد إنفجار الإطار الأمامي انقلبت السيارة في مياه الترعة، مما أسفر عن مصرع قائدها هاني محمد 39 عامًا ومحامي ومرافقه محمد علي 38 سنة محامي.

تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.