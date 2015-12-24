طالب بالإعدادية يقتل شقيقه بعد أن شتم أمه بسبب "الأموال".. الأم تنفى التهمة عن نجلها لتجنبها ضياع ابنيها بين قتيل وسجين.. ووالدهما يترك عمله بالأردن ويعود بمجرد علمه بالواقعة

شهدت قرية كراديس التابعة لديرب نجم بالشرقية، حادثا أبكى أهالى القرية جميعا، بعد أن فقدت أسرة نجلها الأكبر على يد شقيقه الأصغر لرفضه إهانة أمه، وتعاطف الأهالى مع أم الشقيقين التى خسرتهما، ومع الأب الذى عاد من الأردن بعد رحلة عمل وعناء ليعود بعدها يجد نجله الأكبر قتيلا، والأصغر فى السجن، وتقف الأم عاجزة عن الكلام كى لا تخسر النجلين.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، يفيد بلاغا من مركز شرطة ديرب نجم ، من عدد من الأهالى بحدوث مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب بقرية كراديس دائرة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41105 جنح مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2015.

تحريات مباحث ديرب نجم تثبت قيام طالب بقتل شقيقه لتعديه على أمه بالشتم والسب

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انتقلت قوة من مباحث ديرب نجم ،برئاسة الرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث ديرب نجم وبإشراف المقدم شريف حمادة مفتش مباحث المركز، وتبين من التحريات حدوث مشاجرة بين كل من "رضا ح م ع " 15 سنة طالب بالإعدادية ومقيم بكراديس وشقيقه "عزيز "17 سنة عامل وتبين العثور على عزيز جثة هامدة حيث توفى متأثرا بإصابته بجروح متعددة بالصدر.

وكشفت التحريات الأولية حدوث مشادة كلامية بين الشقيقين ، لقيام الأول بالتعدى على أمه بالسب والشتم ومطالبتها بإعطائه مبالغ مالية، ولكنها رفضت لأنه لا يعمل ودائما يطالبها بنقود، مما دفع "رضا" إلى التشاجر مع شقيقه الأكبر، بسبب رفضه إهانة أمه أمام عينه، وأسفرت المشاجرة عن قيامه بالتعدى على شقيقه " عزيز " بسلاح أبيض مطواة ، وسدد له 4 طعنات بالصدر أودت بحياته .

وتمكن ضباط مباحث ديرب نجم من ضبط المتهم، وتبين من تقرير الطب الشرعى المبدئى أن الجروح وجهت إلى المتوفى من سلاح أبيض مطواة.

النيابة تنتقل للمنزل وتعاين الجثة

والد الشقيقين يعود من الخارج بعد علمه بالحادث

النيابة توجه للطالب تهمة القتل العمد وتشرح الجثة لبيان سبب الوفاة

>انتقل إبراهيم الصراف وكيل أول نيابة ديرب نجم برئاسة أحمد أبو الليل مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لموقع الحادث لمعاينة الجثة، وتبين إصابة " عزيز " بعدد أربعة طعنات بالصدر، وبسؤال والدة المجنى عليه أنكرت قيام نجلها "رضا " بقتل شقيقه وأقرت بأنه وقع على أسياخ حديد كانت بالمنزل، وعندما تحفظت النيابة على الأسياخ التى عثر عليها بالمنزل، غيرت الأم أقوالها وأقرت بأنه سقط على "وابور جاز".>وبعد علم والد المجنى عليه بالحادث، عاد من الخارج حيث كان يعمل بدولة الأردن وبسؤاله عن الواقعة أقر بأنه لم يكن متواجدا بالمنزل وقت حدوثها، وأنه كان خارج البلاد، وأنكر قيام نجله " رضا "بقتل شقيقه وأقر بأن شقيقه سقط على "وابور جاز".>وقف الطالب أمام النيابة ينكر قيامه بقتل شقيقه، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما قررت التحفظ على الأسياخ لعرضها على الأدلة الجنائية وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.