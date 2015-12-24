بالصور..ختام الدورة التدريبية لأساسيات مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة المنوفية

شهد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية ختام الدورة التدريبية لمكافحة العدوى لمقدمى الخدمة الطبية بمستشفيات جامعة المنوفية التى نظمتها وحدة مكافحة العدوى بكلية الطب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت الدكتورة وفاء زهران رئيس وحدة مكافحة العدوى والمشرف على التدريب، أنه تم خلال هذه الدورة تدريب 245 من مقدمى الخدمة بمستشفيات جامعة المنوفية منهم 85 عاملاً و90 أخصائية تمريض و70 طبيباً.

وأضافت أن التدريب تضمن أساسيات مكافحة العدوى والسياسات الخاصة بعمل القسم وإجراءات مكافحة العدوى بها، مؤكدة أن مكافحة العدوى أمر ضرورى لأمان الممارسات الطبية وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وأصبحت عاملاً مهماً فى اعتماد المستشفيات الجامعية، وأن هناك العديد من الدورات التى تنظمها الوحدة لتدريب جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية.

وشهد الاحتفال الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب، كما تم فى نهاية الحفل تكريم جميع المشاركين فى الدورة.

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