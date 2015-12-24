الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد المجيد فى الإسكندرية

احتفلت طائفة الأقباط الكاثوليك فى الإسكندرية، بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس قداس العيد القمص انطونيوس غطاس وكيل الكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية، وذلك مساء اليوم الخميس بكتدرائية الأقباط الكاثوليك وسط الإسكندرية.

وشهدت كنائس الأقباط الكاثوليك، توافد العديد من الأقباط الكاثوليك، احتفالا بالعيد وسط حراسة أمنية مشددة.

يذكر أن الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد فى 25 ديسمبر، فيما يحتفل الأقباط الأرثوذكس بالعيد فى 7 يناير، بسبب الاختلاف الذى وقع بعد الأخذ بالتقويم الغريغورى المتبع فى أغلب دول العالم، حيث نشأ فرق في التوقيت بين 25 ديسمبر اليوليانى الشرقى و25 ديسمبر الغريغورى الغربى، وتزايد الفرق بمرور القرون، حتى أصبح ثلاثة عشر يومًا.