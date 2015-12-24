أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. جيهان السادات: سامحت قتلة الزعيم لاعترافهم باغتياله

Google+ Print
بالفيديو.. جيهان السادات: سامحت قتلة الزعيم لاعترافهم باغتياله بالفيديو.. جيهان السادات: سامحت قتلة الزعيم لاعترافهم باغتياله
قالت جيهان السادات زوجة الزعيم الراحل أنور السادات، إن الذى خطط لاغتيال الراحل شخصية فلسطينية أردنية غادر البلاد قبل التنفيذ بيوم، والتنفيذ تم بيد خالد الإسلامبولى ومجموعته، مشيرة إلى عدم وجود أيادٍ خارجية أو تقصير من الحراسات التى كانت ترافقه، مؤكدة أنها سامحت القتلة كونهم اعترفوا بجريمتهم.

وأضافت "السادات" خلال حوارها مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المستشار الألمانى السابق هلموت شميت، قال لها خلال زيارة لها إلى المانيا إنه لا يظن أن الأمريكان وراء مقتل الراحل بل التطرف الدينى، وتابعت: "كنت عند هلموت شميت فى بيته بألمانيا وقال لى ذلك.. فأنا قلت له إن أنور السادات نفسه كان يقول لى متخفيش عليا إلا من واحد عنده عقيدة.. معتقد أنه صح هو ده اللى تخافى منه".

- بالفيديو.. جيهان السادات: الرئيس الراحل حاول اقناع زعماء العرب باتفاقية كامب ديفيد لكنه فشل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه