بالفيديو.. جيهان السادات: سامحت قتلة الزعيم لاعترافهم باغتياله

قالت جيهان السادات زوجة الزعيم الراحل أنور السادات، إن الذى خطط لاغتيال الراحل شخصية فلسطينية أردنية غادر البلاد قبل التنفيذ بيوم، والتنفيذ تم بيد خالد الإسلامبولى ومجموعته، مشيرة إلى عدم وجود أيادٍ خارجية أو تقصير من الحراسات التى كانت ترافقه، مؤكدة أنها سامحت القتلة كونهم اعترفوا بجريمتهم.

وأضافت "السادات" خلال حوارها مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المستشار الألمانى السابق هلموت شميت، قال لها خلال زيارة لها إلى المانيا إنه لا يظن أن الأمريكان وراء مقتل الراحل بل التطرف الدينى، وتابعت: "كنت عند هلموت شميت فى بيته بألمانيا وقال لى ذلك.. فأنا قلت له إن أنور السادات نفسه كان يقول لى متخفيش عليا إلا من واحد عنده عقيدة.. معتقد أنه صح هو ده اللى تخافى منه".

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