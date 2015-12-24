نيابة الإسماعيلية تعيد حبس الضابط المتهم بقتل طبيب 4 أيام بعد إخلاء سبيله

استدعت النيابة العامة، الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، عقب إخلاء سبيله مساء اليوم الخميس، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك لظهور أدلة جديدة فى القضية بتقرير الطب الشرعى عن حالة الوفاة.

وواجهت النيابة العامة، المتهم بأدلة جديدة فى تقرير الطب الشرعى، اثبتت تعرض الضحية لضغط مضاعف على عضلة القلب، مما أدى إلى تسريع الوفاة، وهو ما أيده شهود الإثبات بطريقة تعامل الضابط مع الطبيب وأظهرته كاميرات المراقبة بالصيدلية.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الرابعة"، قررت اليوم الخميس تأييد قرار إخلاء سبيل الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية بضمان وظيفته والمتهم بقتل الطبيب البيطرى عفيفى حسنى عفيفى.

وكان المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية قد حدد جلسة اليوم الخميس المقبل لنظر استئناف النيابة العامة لقرار الإفراج عن الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم اول الإسماعيلية والمتهم بقتل الطبيب عفيفي حسنى .

وكانت غرفة المشورة بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية قد قررت الثلاثاء الماضى إخلاء سبيل الضابط المتهم بضمان وظيفته إلا أن النيابة العامة استأنفت قرر اخلاء السبيل وتم تحديد جلسة اليوم الخميس لنظر الاستئناف.

وكان المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الاسماعيلية قرر الاسبوع قبل الماضى تجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية 15 يوما اخرى على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل طبيب داخل قسم الشرطة.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية استدعت الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية لاستكمال التحقيقات معه فى واقعة المحضر رقم 2156 إدارى قسم أول، الخاص بوفاة الطبيب البيطرى، عفيفى حسنى عفيفى وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم جددت حبسه 15 يوما وقررت تجديد حبسه 15 يوما أخرى ووجهت له دخول مكان بدون أذن نيابة "الصيدلية " واستعمال القسوة.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة حققت مع الضابط فور إصابة الطبيب ونقله إلى المستشفى وقررت إخلاء سبيله بضمان وظيفته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.