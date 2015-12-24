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عماد جاد لـ ائتلاف دعم مصر: "لا تقتلوا جنين الديمقراطية البرلمانية"

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عماد جاد لـ ائتلاف دعم مصر: "لا تقتلوا جنين الديمقراطية البرلمانية" عماد جاد لـ ائتلاف دعم مصر: "لا تقتلوا جنين الديمقراطية البرلمانية"
وجه الدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، حديثه إلى "ائتلاف دعم "، قائلًا :" لا تقتلوا جنين الديمقراطية البرلمانية، احنا فى كى جى وان ديمقراطية ويجب تجنب تجربة برلمان الإخوان الفاشلة".

وأضاف جاد، خلال حواره فى برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، أن البرلمان ليس قاعة للمناقشات المفتوحة بلا نهاية، لأن هناك رئيسًا للبرلمان عليه ضبط الجلسات، وأن الدستور ليس نصًا سماويًا منزلًا ويجوز تعديله فى أى وقت.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن مصر لديها ديمقراطية بلا ديمقراطيين والشعب تنقصه ثقافة الديمقراطية، موضحًا أن الأحزاب فى مصر ضعيفة ولكنها تحتاج إلى فرص.
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