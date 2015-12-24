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20 قتيلا فى غارة لطائرات النظام السورى على حى حمورية بريف دمشق

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20 قتيلا فى غارة لطائرات النظام السورى على حى حمورية بريف دمشق 20 قتيلا فى غارة لطائرات النظام السورى على حى حمورية بريف دمشق

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن مقاتلات النظام شنت غارات على مدينة حمورية الخاضعة لسيطرة المعارضة فى ريف دمشق، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم نساء وأطفال.

وفى السياق ذاته، ذكرت لجان التنسيق المحلية أن الغارات التى استهدفت مناطق سكنية، أسفرت عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات. ولم يتسن التحقق من التباين فى أعداد القتلى على الفور، لكن الروايات المختلفة بشأن أعداد القتلى أمر دارج فى خضم فوضى الحرب الأهلية السورية.

وتشن طائرات ومروحيات النظام السورى هجمات متكررة على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة فى ريف دمشق.
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