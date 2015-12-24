مقتل وإصابة 34 من داعش بقصف للقوات التركية والبيشمركة شمال غرب الموصل

>أفاد مصدر فى وزارة البيشمركة اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 34 عنصرا من تنظيم داعش، بقصف القوات التركية والبيشمركة بمناطق متفرقة شمال غرب الموصل .

وقال المصدر، الذى لم يتم تسميته، إن" القوات التركية تمكنت من قصف (بلدة خورسيباد ،وقضاء تلكيف وناحية بعشيقة ) بقذائف الهاون من معسكر زيلكان فى قضاء الشيخان شمال الموصل، مما أسفر عن مقتل 13 من عناصر داعش وإصابة عشرة آخرين نقلوا جميعا لمستشفيات الموصل والطب العدلي".

وعلى صعيد أخر، قال المصدر ذاته إن" قوات البيشمركة قتلت نحو 11 من عناصر داعش بقصف صواريخ وقذائف هاون على منطقة تل قصب فى قضاء سنجار التى سيطر عليها داعش".

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