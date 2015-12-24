مجلس الجامعة العربية يدين اختطاف قطريين بالعراق

>أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى اجتماعه بالقاهرة اليوم الخميس، اختطاف مواطنين قطريين جنوب العراق، واصفا ذلك بالعمل المشين الذى يخالف أحكام الدين الإسلامى ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولى.

وأكد المجلس فى بيان أصدره فى ختام دورته غير العادية اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الإمارات، أنه يتابع بقلق بالغ اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، وإدانته لهذا العمل المشين الذى يخالف أحكام الدين الإسلامى الحنيف وجميع الشرائع السماوية ويمثل انتهاكا إجراميا لحقوقهم الإنسانية من قبل الخاطفين وأنه عمل مرفوض يتعارض مع القيم والأخلاق العربية ويسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا الأسبوع الماضى 26 قطريًا على الأقل من مخيم للصيد، أقاموه بمنطقة صحراوية جنوب العراق، قرب الحدود السعودية، فيما تمكن 9 أشخاص على الأقل كانوا ضمن المجموعة المخطوفة من الهرب، وعبروا الحدود إلى الكويت.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على أنه فى الوقت الذى يدين فيه ويستنكر اختطاف المواطنين الأبرياء الذين دخلوا الأراضى العراقية بصورة قانونية ومشروعة، فإنه يعرب عن تضامنه التام مع حكومة دولة قطر ومساندته لها فى جميع الإجراءات التى تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم.

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