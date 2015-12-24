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القبض على شبكة دعارة من عائلة واحدة يعملوا منذ 3 سنين لسبب غريب جدا

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القبض على شبكة دعارة من عائلة واحدة يعملوا منذ 3 سنين لسبب غريب جدا القبض على شبكة دعارة من عائلة واحدة يعملوا منذ 3 سنين لسبب غريب جدا

الزنا هو يعتبر من أحد الكبائر التي حرمها الله سبحانه و تعالي , و قد ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من اية ان الله حرم الزنا , و قد اكد الله سبحانه و تعالى و رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم ان الزاني و الزانية في النار , و قد قال الرسول صلى الله عليه و سلم : لا يدخل الجنة ديوثاً و كلمة ديوث تعني من لا يخاف على عرضه , ايه لا يدخل الجنة من لا يخاف على عرضه و الزاني .

و لكن اليوم حديثنا عن حادثة غريبة , حيث قامت ادارة الاداب في المنوفية بألقاء القبض على دعارة في المنوفية و حيث كشفت التحريات ان الشبكة من عائلة واحدة واحدة حيث مكونة من شخص و زوجته و اخت زوجته و ابن خالتهم و قاموا بتكون شبكة دعارة منذ 3 سنوات تقريبا , و ذكرت التحريات انهم كانوا يقوموا بجعل الليلة ب2500 جنيه و كانوا يعملون في هذا المجال مؤقت حتى يقوموا بتجميع مبلغ ليستطيعوا فتح كباريه و الابتعاد عن هذا الطريق , و لكن استطاعت شرطة الاداب و العقيد أبراهيم الطول من القي القبض على هذه الشبكة

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