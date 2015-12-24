حبس الضابط المزيف 4 أيام على ذمة التحقيق فى كفر الشيخ



>ألقى رجال مباحث قسم أول كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد سكران القبض على " أحمد .م.ا" - 37 سنة عاطل ومقيم بمركز سيدي سالم -لانتحاله صفة ضابط شرطة ،واستيلائه على هواتف طلاب وطالبات ، وحرروا له المحضر رقم 11229 جنح لسنة 2015 وبإحالته للنيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

>كانت البلاغات تعددت أمام العقيد محمد رميح مأمور قسم أول ،والمقدم أحمد سكران رئيس المباحث باستيلاء شخص يزعم أنه ضابط شرطة على هواتف الطلاب والطالبات .

>بإخطاره قرر اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ ، اللواء أشرف ربيع مديرالمباحث تشكيل فريق بحث لكشف غموض الوقائع .

>تمكن فريق البحث بقيادة اللواء محمد عمار رئيس مباحث كفر الشيخ من ضبط الضابط المزيف فى كمين ، وبعرضه على الضحايا ومنهم "محمود .ج" 16سنة طالب، و"مريم .ط"19سنة طالبة" تعرفوا عليه واتهموه بالسرقة وبإحالته للنيابة قررت - برئاسة المستشار أحمد عبدالحي وإشراف المستشار محمد الزنفلي المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ - حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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