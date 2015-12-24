لن تصدق بالفيديو .. إستمراراََ لقصص الزواج المبكر، العريس 9 سنوات والعروسة 8 سنوات

شهدت إحدى القرى بمركز شربين محافظة الدقهلية واقعة شهدناها أكثر من مرة الفترة الأخيرة في مصر، وهي زواج أطفال لم يكملوا العشر سنوات، وهو مايخالف القيم الدينية والأعراف، ويعد إنتهاكاََ واضحاََ لحقوق الأطفال.

ووسط حفل كبير حضره أهالي القرية وبحضور الراقصات والدي جي، أقيم حفل خطوبة “محمود حسن أبو عطية” في الصف الرابع الإبتدائي ويبلغ من العمر 9 سنوات، على الطفلة “نبيلة عبد السلام أبو عطية” في الصف الثالث الإبتدائي وتبلغ من العمر 8 سنوات.

وإستنكر معظم مايقطن في القرية ماحدث معلنين رفضهم التام لما حدث، وباتت الواقعة حديث الجميع وأثارت بعض السخرية والضحك نظراََ لصغر سن العروسين، حيث أنه من الطبيعي في هذا السن أن يكون أقصى طموح العريس والعروسة اللعب مع الأطفال والتعليم وعدم التفكير فيما فعلوه إطلاقاََ إلا عندما يبلغا السن القانوني.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فمنذ وقت قصير أيضا أقيم حفل خطوبة طفلين في نفس السن تقريباََ، وهو مايثير التساؤلات والدهشة حول أهالي الأطفال الذي يوافقون على ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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