بالصور.. محافظ كفرالشيخ يطلق اسم شهيد العريش على إحدى مدارس البرلس

أدى الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ ، اليوم الخميس، واجب العزاء فى الشهيد المجند أحمد عبد العاطى سعد، 21 عاما، ابن قرية الشرفاء بالبرلس، الذى استشهد متأثرًا بجراحه إثر تفجير مدرعة أمنية تابعة للشرطة، تم استهدافها أثناء سيرها من قبل مجهولين بعبوة ناسفة جنوب مدينة العريش، مساء الأحد 6 ديسمبر، وأسفرت عن استشهاده هو زميله.

وقرر محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم الشهيد أحمد عبد العاطى سعد على إحدى مدارس القرية تخليداً له .

كان المجند تم نقله إلى المركز الطبى العالمى فى مدينة العاشر من رمضان التابع للقوات المسلحة، لتلقى العلاج عقب إصابته فى تفجير المدرعة، لكنه توفى متأثرا بجراحه، ليرتفع عدد شهداء انفجار مدرعة العريش إلى اثنين من أبناء محافظة كفر الشيخ.



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