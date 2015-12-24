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السيسي يعزي خادم الحرمين هاتفيا في حريق مستشفى جازان

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السيسي يعزي خادم الحرمين هاتفيا في حريق مستشفى جازان السيسي يعزي خادم الحرمين هاتفيا في حريق مستشفى جازان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية ، أعرب الرئيس خلاله عن خالص التعازي والمواساة باِسم جمهورية العربية، قيادة وحكومة وشعبًا، لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق في ضحايا حادث حريق مستشفى جازان جنوبي السعودية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعرب الرئيس السيسي عن صادق مواساة مصر وشعبها لأسر الضحايا، راجياً أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمُصابين.

من جانبه أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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