المالية: تخصيص 3.5 مليار جنيه لوزارات التموين والتعليم و النقل والثقافة

اعتمد هاني قدري دميان عدد من الإتاحات العاجلة بمبلغ 3.5 مليار جنيه لوزارات التموين والتربية والتعليم والنقل والثقافة واتحاد الاذاعة والتليفزيون وصندوق إعادة هيكلة شركات القطاع العام لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.

وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بان الاتاحات تتضمن 1.5 مليار جنيه لوزارة التموين تشمل مليار جنيه قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية و500 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة عن شهر ديسمبر 2015، وكذلك مبلغ 854 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لـشراء 480 ألف طن قمح مستورد.

وأضاف ان الاتاحات تشمل أيضا مبلغ 173.3 مليون جنيه قيمة الدفعة الثالثة عن طباعة الكتب المدرسية لوزارة التربية والتعليم لسدادها لمطابع المؤسسات الصحفية ودور النشر ومطابع القطاع العام والخاص عن طباعة الكتب المدرسية.

وأوضح ان الاتاحات تشمل دعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية و مترو الأنفاق عن شهر أكتوبر الماضى وفقًا لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل، و تضم أيضًا مبلغ 3.5 مليون جنيه للمجلس الأعلي للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر نوفمبر الماضى لحين قيام وزارة الثقافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة لمباشرة النشاط تتولي إدارة الأصول.

وأضاف عبد الفتاح أنه تم اتاحة مبلغ 274.5 مليون جنيه لصندوق إعادة الهيكلة منها 177 مليون جنيه لسداد مستحقات العاملين بشركات الغزل عن شهرى نوفمبر وديسمبر 2015 ، و 97.5 مليون جنيه لصرف المكافاة السنوية للعاملين بشركات الغزل.

كما تم اتاحة مبلغ 440 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة و التليفزيون حتى يتسنى له الوفاء بإلتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهرى نوفمبر و ديسمبر2015 ، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 3.6 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة بمحافظة شمال سيناء عن شهرى نوفمبر وديسمبر 2015.

وأشار عبد الفتاح إلى إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه لشركات مياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر نوفمبر الماضى، وإتاحة مبلغ 100 مليون جنيه للهيئة العامة للتنمية الصناعية (صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية) دعمًا من الدولة لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة.