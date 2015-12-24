السيد البدوى: ائتلاف يضم 400 نائب تغول على البرلمان والتفاف حول الديمقراطية

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إن مصلحة مصر تقتضى أن يكون حزب الوفد بهيئة برلمانية مستقلة، معتبرا وجود ائتلاف يضم 400 نائب داخل البرلمان عودة للالتفاف على الديمقراطية ويعتبر تغول على البرلمان، لأن وجود 400 نائب فى دعم مصر وهى نسبة قد تتجاوز ثلثى البرلمان وتعتبر مُصادرة للرأى الآخر، على حد قوله.

وأضاف السيد البدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يؤيد وجود ائتلاف للأغلبية لكن ليس لدرجة ثلثى نواب البرلمان ونحتاج موافقة الثلثين فى القوانين المكملة للدستور، ونحن فى حزب الوفد سننحاز إلى هذه القوانين التكميلية للدستور ونحرص على تطبيق هذا الدستور عبر تلك القوانين على أرض الواقع.

وقال البدوى إنه لا تراجع عن قرار الهيئة العليا بعدم الدخول فى أى ائتلافات أو تحالفات تحت قبة البرلمان ولا نطمح لتقلد مناصب معينة تحت القبة، وحتى مسألة الترشح للجان البرلمانية لا نركز عليه فلجان البرلمان لا تضيف لنوابنا أى شئ.