أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيد البدوى: ائتلاف يضم 400 نائب تغول على البرلمان والتفاف حول الديمقراطية

Google+ Print
السيد البدوى: ائتلاف يضم 400 نائب تغول على البرلمان والتفاف حول الديمقراطية السيد البدوى: ائتلاف يضم 400 نائب تغول على البرلمان والتفاف حول الديمقراطية
قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إن مصلحة تقتضى أن يكون حزب الوفد بهيئة برلمانية مستقلة، معتبرا وجود ائتلاف يضم 400 نائب داخل البرلمان عودة للالتفاف على الديمقراطية ويعتبر تغول على البرلمان، لأن وجود 400 نائب فى دعم مصر وهى نسبة قد تتجاوز ثلثى البرلمان وتعتبر مُصادرة للرأى الآخر، على حد قوله.

وأضاف السيد البدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يؤيد وجود ائتلاف للأغلبية لكن ليس لدرجة ثلثى نواب البرلمان ونحتاج موافقة الثلثين فى القوانين المكملة للدستور، ونحن فى حزب الوفد سننحاز إلى هذه القوانين التكميلية للدستور ونحرص على تطبيق هذا الدستور عبر تلك القوانين على أرض الواقع.

وقال البدوى إنه لا تراجع عن قرار الهيئة العليا بعدم الدخول فى أى ائتلافات أو تحالفات تحت قبة البرلمان ولا نطمح لتقلد مناصب معينة تحت القبة، وحتى مسألة الترشح للجان البرلمانية لا نركز عليه فلجان البرلمان لا تضيف لنوابنا أى شئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني