السيسى يعزى خادم الحرمين هاتفيا فى ضحايا مستشفى جازان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ، أعرب خلاله الرئيس عن خالص التعازى والمواساة باِسم جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعباً، لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودى الشقيق فى ضحايا حادث حريق مستشفى جازان جنوبى السعودية.

وأعرب الرئيس عن صادق مواساة مصر وشعبها لأسر الضحايا، راجياً أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمُصابين.

من جانبه، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لهذ اللفتة الطيبة التى تعكس عمق العلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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