تلفزيون إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بانفلونزا الخنازير لـ14.. وحالة وفاة

ذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيليى أن عدد الإسرائيليين المصابين بمرض انفلونزا الخنازير ارتفع إلى 14 حالة، 9 منهم فى حالة خطيرة.>وأضافت القناة أن جميعهم محتجزون فى المستشفيات لتلقى العلاج، وأن 3 نساء حوامل أصبن بالمرض، بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام.

ونقلت القناة عن مصادر بوزارة الصحة الإسرائيلية أنها تتوقع ارتفاعا فى أعداد الإسرائيليين المصابين بالمرض، بسب فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة.

وأكد المصدر أن وزارة الصحة تعتزم القيام بحملة تطعيمات ضد المرض لأكثر من 50 ألف شخص كدفعة أولى لتفادى تفشى المرض فى أنحاء إسرائيل.

وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت اليوم عن وفاة أول حالة وصاحبتها هى سيدة فى الخمسينيات من العمر ، حيث أنها كانت تعتقد أنها مصابة بالتهاب رئوى وليس انفلونزا الخنازير.